Festa per il gemellaggio Uniti a Lanciano da fede, musica e vocazione fieristica

Macerata e Lanciano da ieri sono ancora più vicine grazie al patto di gemellaggio sottoscritto dal sindaco Sandro Parcaroli e dal suo omologo abruzzese Filippo Paolini. Alla firma, avvenuta nel cortile di Palazzo Buonaccorsi nell’ambito delle celebrazioni organizzate per la "Festa di Macerata", erano presenti anche i rispettivi presidenti dei Consigli comunali, Francesco Luciani e Gemma Sciarretta.

"Obiettivo dell’amministrazione è il rafforzamento del dialogo tra cittadini allo scopo di favorire l’emergere della cittadinanza attiva e partecipativa anche con altri comuni e città – ha ricordato Luciani -. Un ringraziamento particolare al Consiglio comunale che è stato artefice di questo successo. Grazie al sindaco Filippo Paolini e al Consiglio comunale della città di Lanciano per aver accolto positivamente la volontà di valorizzare e favorire uno scambio di esperienze sotto gli aspetti fieristici, culturali, religiosi e tradizionali che avvicinano Macerata e Lanciano". Tra i valori che avvicinano le due città, ci sono quelli cristiani e la consacrazione alla Madonna, ma anche quelli più terreni come l’alta vocazione fieristica in ambito agricolo. Di recente inoltre, le scuole civiche di musica delle due città, la "Stefano Scodanibbio" di Macerata e la "Fedele Fenaroli" di Lanciano, hanno firmato un patto di collaborazione.

Quello con Lanciano, però, è stato solo uno dei momenti che hanno caratterizzato la prima giornata della "Festa di Macerata", cui è seguita nel pomeriggio l’inaugurazione, agli Antichi Forni, della mostra mariana "Macerata Civitas Mariae", visitabile anche oggi e realizzata grazie alla collaborazione con l’Istituto San Giuseppe. Nutrito era il cartellone delle manifestazioni odierne, ma ieri pomeriggio è arrivata la decisione dei promotori di rinviare tutto. "A causa delle previsioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica - si legge in una nota diffusa dal Comune - sono rinviate a data di destinarsi le celebrazioni previste per la seconda giornata di Città di Macerata in Festa - II Edizione. Rimane confermata la Festa dello sport (promossa in occasione della Giornata nazionale dello sport del 4 giugno) prevista al campo Elia Longarini di Villa Potenza.