Festa per la fondazione della polizia . Appuntamento in piazza XX Settembre

Oggi a Civitanova è in programma la cerimonia provinciale per il 173esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. L’evento si svolgerà questa mattina, in piazza XX Settembre, a partire dalle 10, alla presenza di autorità civili, politiche e religiose a livello provinciale, nonché del vice presidente della Regione Marche. La location è stata concordata tra la questura di Macerata e l’amministrazione comunale che insieme alla polizia ed il contributo del comando della polizia locale di Civitanova stanno curando tutta l’organizzazione. La cerimonia si svolgerà in contemporanea anche in altre località d’Italia. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal Sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha offerto pieno supporto tecnico e logistico. "Siamo particolarmente onorati che la Festa della Polizia quest’anno si svolga proprio a Civitanova", ha dichiarato il sindaco Ciarapica.