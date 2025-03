Festa per la nascita dell’Arma Azzurra

Il Centro di Formazione Aviation English, con caserme a Porto Potenza e Loreto, ha organizzato una serie di eventi commemorativi per celebrare il 102° anniversario della fondazione dell’Arma Azzurra. La mattinata ha avuto inizio con la donazione da parte del centro, in collaborazione con l’associazione Arma Aeronautica "Aviatori d’Italia" Sezioni e Nuclei della Regione Marche, di una targa commemorativa alla Santa Casa della Madonna di Loreto, in ricordo della celebrazione dell’anno Giubilare in corso. C’erano monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto, del generale brigata (r) Gianni Spaziani, presidente associazione Arma Aeronautica Regione Marche, del colonnello Marco Attanasio con una rappresentanza del personale del centro. Nell’auditoroum del centro sono state accolte le autorità, rappresentanti delle associazioni d’Arma e numerose scolaresche invitate per l’occasione con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni i valori e l’importanza dell’Arma Azzurra.