Festa per la pensione ai giardini

Andare in pensione e festeggiare in un parco pubblico, con chi ogni giorno frequenta quello spazio. È successo ai giardini della Pinetina, galeotta la scelta di Tiziana Ciocci di celebrare l’ambito traguardo in quel particolare teatro. Dopo quarantadue anni di mestiere nel settore socio sanitario, ha detto addio al cartellino da timbrare allestendo ai giardini di piazza Abba, nella zona sud, un buffet per gli affezionati e non di quel rettangolo verde. Una robusta comunità a due e a quattro zampe che ogni giorno anima il parco, lo vive, lo rispetta e lo difende fino a incalzare l’amministrazione se qualcosa non va e se urgono interventi di manutenzione. Qui sono i residenti le vere sentinelle, sono loro che allontanano con la costante presenza il rischio che diventi un luogo off limits, come invece accade per altri giardini pubblici cittadini. E l’altra sera, in tanti hanno animato la festa per la neo pensionata, andata avanti fino a sera inoltrata, in una bella atmosfera di amicizia, la stessa che si rinnova ogni giorno tra chi sceglie quello spazio per trascorrere parte della giornata. Un esempio di vita di quartiere che resiste alle spinte del menage quotidiano di una società frenetica e che rende il parco un esempio di partecipazione e vicinanza.