Festa per l’anniversario del Comune

Domani ricorre il 758° anniversario del Comune di Sarnano, che quest’anno sarà celebrato con l’inaugurazione del gruppo scultoreo "Il Serafino di San Francesco", un prezioso omaggio alla tradizione che attribuisce l’ideazione dello stemma di Sarnano, il Serafino, al fondatore dell’ordine francescano. L’opera, commissionata dall’amministrazione comunale allo scultore Fabrizio Savi, è composta da tre figure: San Francesco nell’atto di imprimere il sigillo, un uomo dal volto scettico in cui si ravvisa il signore di Brunforte, feudatario di questi territori, e un giovane sarnanese con lo sguardo pieno di ammirazione. Il taglio del nastro sarà alle 10.30 in piazza Alta. Per l’occasione, il Centro Studi Sarnanesi proporrà degli approfondimenti a cura di studiosi che hanno indagato il legame tra il territorio e il santo. La mattinata si concluderà in municipio, dove saranno esposti in anteprima alcuni manoscritti provenienti dall’antica biblioteca francescana di Sarnano. Questi saranno protagonisti di una mostra in programma ad agosto.