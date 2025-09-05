Festa per l’inaugurazione della materna "Gravina"

Inaugurata, mercoledì pomeriggio a Castelraimondo, la scuola materna paritaria "Manfredi Gravina", restituita alla comunità dopo i lavori di ripristino con adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Ed è stata una grande festa anche con i piccoli alunni. L’intervento, finanziato con 1.967.107 euro provenienti dai fondi della ricostruzione post-sisma, ha permesso di restituire ai bambini e alle famiglie una scuola completamente rinnovata, con dispositivi all’avanguardia per la piena accessibilità.

Presenti il sindaco Patrizio Leonelli, il commissario Guido Castelli, il governatore Francesco Acquaroli e l’arcivescovo Francesco Massara, che ha ricordato come questa scuola rappresenti un vero e proprio punto di forza e di memoria, "segno concreto di una ricostruzione che non è solo materiale, ma anche sociale e familiare, una storia che ora può continuare attraverso le gambe dei più piccini".

"Condivido la gioia della comunità di Castelraimondo per questa inaugurazione – ha dichiarato il commissario Castelli –. Restituire una scuola più colorata, accogliente e soprattutto sicura significa non solo tutelare i più piccoli, ma anche rafforzare il senso di fiducia di un territorio che guarda al futuro con speranza".

Ad impreziosire la cerimonia, la presenza degli alunni della scuola, che sono intervenuti portando il loro contributo. Intanto prosegue la ricostruzione a Matelica: su 290 pratiche presentate, 203 sono state concesse, per un importo complessivo di oltre 122 milioni di euro; 81 i cantieri attualmente aperti e 115 quelli già conclusi.