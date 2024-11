Festa per Padre Giulio Criminesi. Celebra 60 anni di sacerdozio

Nozze di diamante con la fede, per Padre Giulio Criminesi (nella foto), 86 anni, che, oggi, alle ore 11, celebrerà i 60 anni di sacerdozio con i suoi confratelli, nella chiesa della Basilica di Loreto. Stessa cerimonia si svolgerà domenica alle 11,30 nella chiesa dell’Addolorata a Recanati con amici, familiari, confratelli ed autorità. Era il 15 novembre 1964 quando ricevette il sacramento sacerdotale, ad appena 26 anni. Amatissimo dalle comunità di Camerino, Cingoli, Corinaldo e Recanati, dove ha svolto la sua missione, ha contribuito in modo determinante alla riapertura del convento dei Frati Cappuccini di Recanati dopo anni di chiusura. Unitamente agli altri confratelli ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nel rappresentare il convento come punto di riferimento. Tifosissimo della Recanatese, quando la squadra gioca in casa non manca mai fra gli spalti dello stadio Tubaldi. A Padre Giulio nel 2019 è stata conferita dall’Amministrazione comunale l’onorificenza di "cittadino benemerito" di Recanati per il suo impegno per la riattivazione nel Convento dei Padri Cappuccini in Montemorello e nel Segretariato delle Missioni Estere.