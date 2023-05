Festa per padre Giuseppe Moretti

Festeggerà 60 anni di sacerdozio, domenica, il recanatese padre Giuseppe Moretti, dell’ordine dei barnabiti. Lo farà con la celebrazione di una messa alle 11 nella chiesa di Sant’Agostino assieme ai suoi confratelli. Oggi padre Moretti ha 85 anni e 18 dei suoi 60 anni di sacerdozio li ha trascorsi, anche se non la maniera continuativa, a Kabul, unico rappresentante della Chiesa cattolica in quella terra martoriata dalla guerra civile. Fu perfino ferito da una scheggia di un missile nel 1994 che cadde nella sua abitazione. Nella sua missione in Afghanistan portò avanti, con tenacia ed amore, il suo progetto di creare una scuola per i giovani afgani, convinto che senza cultura non ci sia consapevolezza della dignità umana. La scuola venne fondata a Tangi Kalay, sopra Kabul ed inaugurata con il nome di "Scuola di Pace", destinata ad ospitare 2.500 bambini, dalle elementari sino al liceo, maschi e femmine.