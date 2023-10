Festa Recanatese: polemiche sull'organizzazione a Recanati

Bella festa per i 100 anni della recanatese, la squadra di calcio cittadina che dall’anno scorso si è guadagnato un prestigioso posto nel campionato di serie C, che si è svolta lunedì scorso al Teatro Persiani, ma organizzazione non proprio impeccabile che ha finito per scatenare una marea di polemiche. Sono stati, infatti, in tanti ad avere la sorpresa di essere lasciati fuori dal tempio della cultura decisamente troppo piccolo per accogliere tutti, anche chi ha fatto chilometri di strada per partecipare all’evento in cui era prevista la presenza di Arrigo Sacchi. È bene ricordare che la capienza della struttura, in base alle nuove disposizioni di sicurezza, è stata fissata in 349 posti, troppi pochi per contenere i 300 atleti del settore giovanile a cui si aggiungono circa 35 persone fra prima squadra e staff tecnico e sanitario, gli sponsor, le autorità e gli altri invitati. Ecco perché quasi un centinaio di persone è rimasto fuori dal teatro fra mugugni e battute sulla scarsa organizzazione dell’evento. Senza posto all’interno sono rimasti anche ex giocatori "bandiera" dei giallorossi come Nicola Moretti, Luca Patrizi, Giovanni Miccio, Luca Balletta o allenatori come Francesco Grilli, alcuni dirigenti, che hanno fatto la storia del calcio di questi 100 anni della società, e infine tifosi storici. Una situazione che ha scatenato sui social e sulle chat degli addetti ai lavori non poche polemiche anche perché tutti si son chiesti come mai un evento simile, che naturalmente avrebbe richiamato molte persone, non sia stato allestito al Palazzetto dello sport con i suoi 2000 posti o magari all’aperto, visto il bel tempo, in Piazza Leopardi o allo Stadio Comunale "Nicola Tubaldi".

Lo stesso Francesco Fiordomo, assessore ai lavori pubblici e membro del Consiglio direttivo della Recanatese, cerca di rasserenare gli animi ammettendo che "con il senno del poi si poteva anche organizzare meglio l’evento anche se nessuno poteva prevedere che ad ottobre avremmo avuto giornate così calde da scegliere un posto all’aperto". Quanto al Palasport, che può contenere ben 2000 spettatori, Fiordomo spiega che la struttura presenta problemi di acustica. Ma come, ribattono gli esclusi alla manifestazione di lunedì al Persiani, "si è sempre sbandierato che con la nuova capienza il Palasport poteva essere usato per eventi, concerti e quant’altro".

ast. t.