Festa solstizio d’estate con i laghetti benessere

Pieve Torina domani inaugura la stagione estiva con l’apertura dei laghetti benessere e la festa del solstizio d’estate. Alle 10 pillole di immersione in natura con il forest bathing e il percorso kneipp; alle 11 inaugurazione dei laghetti benessere alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del commissario straordinario Guido Castelli. A seguire una degustazione di prodotti tipici del territorio. Dalle 19 festa del solstizio d’estate alla piscina benessere con aperitivi in musica, possibilità di cenare a bordo piscina e cantare e ballare grazie al dj set dei TwoTwins. E sarà proprio la coppia dei gemelli fermani divenuti famosi per il loro look singolare l’attrazione della serata.

l. g.