Feste di primavera e della birra, ultimi dettagli

Incontro ieri in Comune (presenti il sindaco Bravi e il vice Scorcelli, assessore anche alla viabilità e commercio) con gli operatori commerciali del centro storico, in modo particolare di piazza Leopardi. L’incontro, infatti, era per concordare due iniziative. La prima, quella della festa della birra di sabato 20 e domenica 21 maggio, mentre la seconda coinvolgerà anche i commercianti di tutto il centro storico: la festa di primavera del 4 giugno. Per la migliore riuscita dell’evento saranno coinvolti tutti i quartieri che saranno invitati a realizzare delle coreografie dedicate alla primavera con costumi e composizioni floreali.