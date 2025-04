Feste e manifestazioni, cambia il traffico in centro e sul litorale

Week end con modifiche al traffico in centro e sul litorale. Da oggi e fino a domenica divieto di sosta e transito lungo la corsia est del lungomare Piermanni, dove si svolgerà la manifestazione "Il mare in fiore". Stop alle auto, dall’una di oggi fino alla mezzanotte di domenica, nel tratto tra Largo Italia e l’incrocio con via Cavour.

Domenica giornata di passione per gli automobilisti perché, in considerazione dell’evento "Vivi consapevolmente" è stato disposto il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli in piazza XX Settembre (nell’area del parcheggio), dalle 5 del mattino alle 20 di sera. Sul vialetto nord della piazza, divieto di sosta dalle 7 alle 20 e di transito dalle 8 alle 20, con l’obbligo quindi per tutte le macchine provenienti da viale Vittorio Veneto di proseguire verso nord all’incrocio con il vialetto nord.