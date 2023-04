Feste nella casa occupata Appartamento estivo nel mirino degli abusivi

di Asterio Tubaldi

Hanno fatto festa, ma peccato che l’hanno fatta a casa di altri e senza che il legittimo proprietario ne fosse a conoscenza. È stata davvero una brutta sorpresa per una famiglia di Torino scoprire che la loro abitazione a Scossicci di Porto Recanati – che utilizzano da anni per le vacanze estive – era stata scelta da tempo da qualcuno, forse una coppietta o un gruppo di amici, per organizzare festicciole e trascorrere i weekend. Una situazione che sicuramente andava avanti da tempo e che è stata scoperta per puro caso quando un uomo di fiducia della famiglia torinese – che ha le chiavi dell’appartamento – è andato a verificare se tutto fosse a posto. Ed effettivamente la casa era in perfetto ordine, tirata a lucido con tanto di trancio di pizza scordato nel forno, lenzuola pulite, ma non in dotazione del legittimo proprietario, sacchetto di rifiuti nel terrazzino, un palloncino per una festa di compleanno dimenticato in un angolo ed anche una scatola di preservativi nel comodino della camera da letto. Un sospetto, a dire il vero, la famiglia di Torino l’aveva avuto quando si è vista recapitare le ultime bollette dell’energia elettrica che, malgrado non frequentassero la loro abitazione estiva dall’anno scorso, erano improvvisamente lievitate. Ad occhio e croce, proprio in base alle utenze, si suppone che la loro abitazione sia stata presa come rifugio e bivacco da estranei dal gennaio scorso. Avvertiti, sono di corsa scesi dal capoluogo piemontese a verificare di persona quanto accaduto e ieri hanno sporto denuncia ai carabinieri mentre di buona lena si sono messi a ripulire la loro casa di quanto abbandonato dagli occupanti abusivi. I carabinieri hanno verificato che questi, per entrare, non hanno forzato la porta principale d’ingresso, ma ogni volta passavano dal terrazzo attraverso una porta finestra. Tutto questo è proseguito per mesi senza che nessuno si fosse accorto di nulla, anche perché la via, dove si trova la casa estiva della famiglia torinese, nel periodo invernale è quasi sempre deserta.