Feste patronali, dalla sfilata al palio

"Per le feste patronali, organizzeremo il 29 agosto una sfilata con vestiti d’epoca nel centro. Mentre il giorno dopo vogliamo mettere in scena la nuova formula del palio. Ma questa iniziativa rimane in forse, perché entro due settimane bisognerà trovare chi farà parte delle sette ciurme che si sfideranno nella corsa con le coffe di pesce". A dirlo è il consigliere di maggioranza Marino Ferraccioni (nella foto), dopo l’incontro di giovedì con il gruppo di lavoro che sta curando l’organizzazione del palio storico. La tradizionale rievocazione dei pescatori portorecanatesi si teneva ogni estate per la festa del patrono San Giovanni Battista, ma poi non venne più organizzata per via dello scoppio del Covid.

"Stiamo preparando le feste patronali ed è ufficiale che il 29 agosto ci sarà una sfilata con vestiti d’epoca – racconta Ferraccioni -. Il corteo partirà dalla chiesa di San Giovanni Battista e arriverà all’arena Gigli, dove si svolgerà la santa messa e il giuramento delle ciurme che rappresentano i sette quartieri. Ma la nostra volontà è di organizzare per il 30 agosto il palio, che non si chiamerà più ‘palio storico’ ma ‘palio marinaro’, e avrà una formula nuova e diversa. Tuttavia – aggiunge –, aspetteremo due settimane per capire se ce la faremo a preparare la manifestazione, in quanto dobbiamo trovare chi farà parte delle sette ciurme che si sfideranno. Ognuna rappresenterà un quartiere e sarà composta da quattro uomini e due donne. Il mio invito alla popolazione è di farsi avanti".

Al contempo, anticipa come sarà la nuova formula della gara. "La corsa a staffetta vedrà sfidarsi una squadra alla volta – riprende Ferraccioni –. Tutti i componenti di ciascuna ciurma si troveranno sopra a una lancetta, attraccata sulla spiaggia di largo Porto Giulio, e con l’argano la traineranno a ridosso della strada. A quel punto due sciabbegotti correranno intorno a piazza Brancondi con le coffe di pesce e si daranno il cambio con l’altra coppia di staffettisti. A completare il circuito saranno le donne, che porteranno il pesce su una carriola in legno per pesarlo al Castello Svevo. Vincerà la ciurma che avrà ottenuto il miglior punteggio tra tempo e pesce portato".