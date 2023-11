Festeggiamenti scuola ’Cantorum’, si entra nel clou

Giungono al "clou" i festeggiamenti per il novantesimo anniversario di fondazione della "Schola Cantorum Sancta Caecilia" di Corridonia, una formazione longeva che ha dato ampio lustro negli anni alla propria città, tanto da essere insignita, da parte dell’amministrazione, della Civica Benemerenza dei "Santi Pietro e Paolo". Proprio oggi, nel giorno dedicato a Santa Cecilia, Patrona della Musica e dei Musicisti, la Corale, diretta dal maestro Alessandro Buffone, animerà la messa delle 18.30 nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato. Al termine della celebrazione, nei locali dell’ex Ufficio Postale in Largo Monsignor Clario Pallotta, verrà inaugurata una mostra fotografica che rimarrà aperta fino all’8 dicembre: dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Per l’occasione verrà anche esposto il quadro di Santa Cecilia, di autore ignoto del XVIII secolo, di proprietà della Confraternita di Guadalupe, recentemente restaurato. Infine, domenica, al teatro "Velluti", alle 17 si terrà il concerto conclusivo.