Festeggiato Federico Romagnoli "Ho 104 anni, non mi sembra vero"

"Non mi sembra vero", dice il tolentinate Federico Romagnoli. E invece, martedì scorso ha spento 104 candeline. "Quasi 40mila giorni. Una vita vissuta abbracciando a pieno ogni emozione. Una vita ricca di fede, amore e sacrifici ripagati dall’affetto incredibile che lo accompagna da sempre", dicono i suoi cari. Ha festeggiato circondato infatti dall’amore della sua famiglia, che ha visto crescere intorno a lui passo dopo passo, anno dopo anno. I suoi due figli Sante e Roberto, le nuore Andreina e Gabriella, cinque nipoti e sette pronipoti. Gli hanno reso omaggio tanti amici, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, l’Associazione mutilati e invalidi di guerra. Il consiglio di contrada Ributino Pianciano Ancaiano Parruccia Calcavenaccio. "Che il suo amore per la vita possa essere un esempio per tutti noi", è l’augurio dei suoi familiari. Federico, cresciuto a Serrapetrona, era stato fatto prigioniero in Grecia e successivamente portato come Imi, internato militare italiano, in un campo di lavoro in Germania. Finita la guerra, una volta tornato a casa su mezzi di fortuna, si era sposato e dato alla luce con sua moglie (morta a 96 anni) Sante e Roberto. "Nostro padre, persona umile, onesta e tranquilla, è stato sempre abituato a lavorare, alla campagna, alla vigna – dice Sante -. E fino a poco tempo fa, come vedeva il sole, usciva a fare qualcosina". Ha passato la guerra, la fame, la miseria e il Covid. È arrivato a questa età senza accorgersi; immancabili, nelle sue giornate, i rosari e le messe in tv. Federico è l’uomo più "grande" di Tolentino, insieme a Ezio Paolucci. Lui è nato a luglio e Paolucci a a febbraio; entrambi nel 1919.