"Festival bettiano" in ricordo del drammaturgo e magistrato

Un vero e proprio "festival bettiano" si svolgerà oggi in onore di Ugo Betti, drammaturgo, poeta e magistrato di Camerino morto il 9 giugno 1953 a Roma. Nato nel 1892, trascorre l’infanzia tra Camerino e altre località delle Marche fino al 1901, quando il padre è trasferito dalla condotta medica di Pausola (Corridonia) alla direzione dell’ospedale di Parma.

Qui Ugo frequenta il liceo classico e l’università. Si laurea in giurisprudenza nel 1914 con una tesi densa di spiriti socialisti e nietzschiani. Interventista, parte volontario e, fatto prigioniero, è internato prima a Rastatt e poi a Celle Lager, vicino Hannover. Compagni di prigionia sono gli scrittori Bonaventura Tecchi e Carlo Emilio Gadda. È di quel periodo (1922) la composizione delle liriche poi raccolte nel volume "Re pensieroso". Vinto il concorso in magistratura, nel 1921 diventa pretore a Bedonia (Parma). Inizia intanto la sua proficua carriera di drammaturgo: con "La padrona" vince il concorso della rivista "Le scimmie e lo specchio".

Nel 1926, con "La donna sullo scudo" scritta con Osvaldo Gibertini, abbandona la forma verista volgendosi al simbolismo. Nel 1930 sposa Andreina Frosini. Trasferito a Roma nel 1931, pubblica con Mondadori la raccolta di poesie "Canzonette – La morte".

Con "Frana allo scalo nord" (1932) emerge un tema caro a Betti: la legge che non riesce a farsi giustizia. Nel 1939 vince con "I tre del Prà di sopra" un concorso per un soggetto cinematografico.

Nel 1944, nominato bibliotecario del ministero di grazia e giustizia, scrive una delle sue opere più rappresentate e premiate: "Corruzione a palazzo di giustizia". Anche qui, come in "Irene innocente", "La regina e gli insorti", "Lotta fino all’alba", "Delitto all’isola delle capre", la morte è vista come liberazione. Consigliere di corte d’appello nel 1950, svolgerà le sue mansioni all’ufficio stampa della presidenza del consiglio.

Oggi Camerino dedica una giornata al suo più importante letterato.

L’iniziativa è partita dalle scuole e inizierà in mattinata con una passeggiata nei luoghi bettiani. Nel pomeriggio alla sede dei licei di via Madonna delle Carceri ci saranno letture e disegni degli alunni, l’inaugurazione della mostra fotografica "La città d’oro" di Paolo Verdarelli, l’esecuzione di "Spiritismo dell’antica casa", da un dramma di Betti, redatta da Nino Rota e interpretata dal maestro Vincenzo Correnti, l’esposizione di lettere e cartoline bettiane a cura di Donatella Pazzelli, una trattazione di Giuseppe De Rosa sullo spirare – trascorsi settant’anni – dei diritti d’autore sull’opera di Betti. Seguiranno proiezioni e brani musicali eseguiti dagli alunni dell’indirizzo musicale della media Boccati.