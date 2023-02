Festival "Cingulum, l’olio del Papa": attestati per gli olivicoltori

È intitolato "Cingulum, l’olio del Papa" e sarà presentato da Tonino Cioccolanti presidente dell’associazione Flavor, il primo festival dedicato alll’olio prodotto nel territorio di Cingoli, ricordando che per impulso del papa Pio VIII Castiglioni vennero impiantati olivi anche in occasione d’ogni nascita. E all’epoca la denatalità era un fenomeno ignorato. Con l’associazione "Città dell’olio", Flavor e il patrocinio dell’assessorato regionale all’Agricoltura, il Comune ha organizzato la manifestazione che si svolgerà oggi, nel Teatro Farnese, con inizio alle 15. Durante l’evento, alla città di Cingoli verrà attribuita la bandiera di "Città dell’olio" e, presente Roberta Fiordelmondo vicepresidente di Flavor, saranno consegnati attestati a frantoiani e olivicoltori che hanno aderito all’iniziativa, unitamente alle schede di valutazione sensoriale effettuata da assaggiatori professionisti. In apertura, interverranno il sindaco Michele Vittori, Pamela Gigli assessore municipale all’agricoltura, Filippo Saltamartini vicepresidente del consiglio della Regione Marche, Andrea Bordoni direttore dell’Amap, Michele Sonnessa e Debora Conti rispettivamente presidente nazionale e coordinatrice regionale dell’associazione "Città dell’olio". A seguire, moderatrice Teresa Latini presidente dell’Accademia Labiena, le relazioni tecniche di Laura Mazzanti docente di Biochimica e direttrice della Fondazione Ospedale Salesi, Luana Tantucci medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, Barbara Alfei del settore Agricoltura dell’AMAP-Capo Panel. Dalle 18, nell’atrio del Teatro Farnese, a cura dell’alberghiero "Girolamo Varnelli" si terrà una degustazione di olio extravergine d’oliva offerto dai frantoiani Olivolio, Sopranzetti, Verdolio.

Gianfilippo Centanni