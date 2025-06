Festival, concerti e rievocazioni: "Treia si accende per l’estate"

Concerti, festival, spettacoli, sport, e ovviamente rievocazioni storiche e sagre popolari. Tutto questo andrà a comporre il mosaico di appuntamenti per l’estate treiese. Una programmazione ampia e diffusa quella pensata dal Comune insieme alle associazioni, che coinvolge il centro storico e le frazioni, con iniziative pensate per tutte le età e per ogni tipo di pubblico. Oltre trenta appuntamenti, a cominciare con "Giù la Piazza Festival" da domani a domenica e con il passaggio del Trofeo Scarfiotti domenica. Si prosegue poi con i saggi musicali e teatrali delle scuole, il "Gran Premio città di Treia" di bocce il 14 e 15 giugno, il "Memorial Don Guido Bibini" dal 19 al 21 e il ritorno della rievocazione "Treia Medievale" il 21 e 22 giugno. A luglio si entra nel vivo con il "Los Passo Festival" dal 4 al 6, il festival "Fermento" dal 10 al 13, la "Sagra del Maialino" a Camporota dal 17 al 20, fino all’attesissima Disfida del Bracciale, che animerà il centro storico dal 25 luglio al 3 agosto con partite, cortei, spettacoli ed eventi collaterali. Ad agosto spazio alla "Festa di San Lorenzo" il 10, al "Festival del Folklore" il 17, a "Sibillini e dintorni" il 23, e alla "Festa a Chiesanuova", che si terrà in due fine settimana: dal 22 al 24 e dal 29 al 31 agosto.

A chiudere la stagione, il 7 settembre, doppio appuntamento con il Premio letterario Dolores Prato e la Festa della Madonna del Ponte a Passo Treia. "È un’estate che parla il linguaggio della condivisione, dell’identità e della cura del territorio – commenta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Capponi –. Abbiamo voluto costruire un calendario che tenesse insieme le tante anime della nostra città, dando spazio a tutte le realtà attive, valorizzando la bellezza dei luoghi e offrendo occasioni di incontro per tutti. Ogni evento è un invito a vivere Treia in modo pieno, come cittadini e come ospiti. Un ringraziamento a tutte le associazioni e tutti coloro che si sono impegnati per realizzarlo". Le attività si svolgeranno tra piazze, teatri, parchi, impianti sportivi e spazi all’aperto, con il supporto delle associazioni del territorio e di tanti volontari.