Festival d'Autunno - Armonie dell'entroterra: Matelica unisce i Comuni

La presentazione del Festival d’Autunno – Armonie dell’entroterra, progetto Marche Atim realizzato con la Eclissi Eventi di Morrovalle, si è tenuta nella cornice del Teatro Piermarini alla presenza dei rappresentanti degli otto comuni interessati dall’iniziativa che avrà inizio sabato prossimo e terminerà il 31 ottobre. Presentatori della serata, che è stata animata dalle esibizioni della scuola di danza Joy Dance di Castelraimondo, Beppe Convertini e Agnese Testadiferro. All’inaugurazione c’era anche il consigliere regionale Renzo Marinelli, che ha spiegato: "Questa manifestazione è stata finanziata con fondi regionali, mettendo insieme le peculiarità di ogni realtà di questo comprensorio montano, che ha tanto da offrire. Si pensi a verdicchio, trote e tanto altro". Variegate le nove proposte del calendario: sabato a Sefro si aprirà con un concerto di Filippo Graziani, la visita al Bosco Incantato, creato anni fa da Laura Pennesi, e una al trotificio con un talk scientifico co Tessa Gelisio sull’itticoltura; domenica 8 poi a Pioraco ci sarà un pomeriggio per famiglie con Cristina d’Avena. Sabato 14 ad Esanatoglia ci si potrà dividere tra visite al borgo medievale e la scoperta dei prodotti tipici e altre attività, mentre domenica 15 a Crispiero sarà la volta della sagra della castagna con ospite Martufello. Venerdì 20 ottobre a Matelica serata dedicata alla comicità e domenica 22 a Gagliole sarà possibile godere della comicità di Greg. Sabato 28 poi saranno i Cugini di Campagna ad esibirsi a Matelica, mentre domenica 29 a Fiuminata la giornata sarà animata dalla cover band dei Queen, spettacoli per bambini, enogastronomia e un mercatino dell’antiquariato. A chiudere il cartellone la notte di Halloween a Castelraimondo. Soddisfatto il sindaco Patrizio Leonelli: "Un prevedibile successo".

Matteo Parrini