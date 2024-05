Festival degli aquiloni. Volo libero e laboratorio per realizzarli

Gli aquiloni colorano il cielo di Civitanova. L’evento "Aquiloniamo, Festival degli Aquiloni", targato Mylove Eventi, è in programma domenica 2 giugno, dalle 10 alle 20, sulla spiaggia libera del lungomare Sud, davanti Largo Melvin Jones, e si inserisce nel contesto degli appuntamenti che animeranno il fine settimana civitanovese. Un evento particolare che caratterizza, tra le altre cose, Mylove Eventi. Sono previsti momenti di volo libero di aquiloni giganti, tradizionali ed esibizioni di aquiloni acrobatici. L’evento è organizzato in collaborazione con un laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni, dedicato ai bambini, attraverso una piccola offerta. È possibile acquistare gli aquiloni in uno stand vicino al campo volo. Saranno presenti, inoltre, gruppi di aquilonisti provenienti dalle Marche e dall’Umbria, che porteranno in volo ogni loro creazione.

"Attraverso Aquiloniamo la promozione turistica del territorio è amplificata dalla diffusione della cultura al rispetto dell’ambiente – ha spiegato l’organizzatrice, Carmen Lisa Carella - Lo scopo dei nostri eventi è aggregare le persone all’aria aperta e far dimenticare alle famiglie, sia agli adulti, che ai bambini e ai ragazzi, per qualche ora, i cellulari. Vorrei ritornare a far divertire le persone con gesti semplici e naturali, come correre col naso all’insù per far volare il proprio aquilone. Il volo degli aquiloni dipende dal vento e dalla sua forza. L’orario del volo non è mai preciso, perché le condizioni meteo cambiano al mattino, al pomeriggio e alla sera. L’evento sarà completato dal mercatino Mylove con artigiani, creativi, hobbisti vintage che inizierà il sabato 1 giugno, dalle ore 9 alle ore 20". Dalle ore 6 alle ore 22, sosta vietata nel parcheggio di Largo Melvin Jones per l’allestimento del laboratorio per la costruzione degli aquiloni e la loro vendita ed esposizione.