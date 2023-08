Festival del folklore: niente sosta in piazza

In occasione del Festival del folklore, la Polizia locale ha disposto per mercoledì 16 agosto, dalle 15 alle 24, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà e, in via don Minzoni, dalle 20.30 alle 24, da valutare in base all’afflusso dei partecipanti alla manifestazione, il divieto di transito eccetto che per i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e degli organizzatori. Nell’eventualità il percorso alternativo sarà via Basily, via Padre Ricci, piazza Vittorio Veneto.