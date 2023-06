Festival del libro, un progetto per tutti i cittadini

Sabato 15 e domenica 16 luglio ci sarà il festival del libro a Civitanova nell’ambito del progetto

“Civitanova città dell’infanzia”. L’iniziativa “Libri in festa-lettori si diventa” è dedicata a bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) e alle loro famiglie. Si terrà al Varco sul Mare e nella Città Alta dalle 15 alle 20. Sarà un fine settimana dedicato a giochi, laboratori e incontri con gli autori che promuoveranno la lettura come strumento formativo ed educativo. "Presenteremo prima dell’evento in una conferenza stampa tutti i dettagli – afferma l’assessore Barbara Capponi –. Saranno molti gli attori che collaboreranno con noi per costruire insieme questo momento di divertimento e formazione". L’amministrazione sta promuovendo la realizzazione di questo

festival insieme all’assessorato al Welfare e servizi educativi e formativi e all’associazione culturale ArTime, specializzata nell’organizzazione di eventi rivolti ai giovani . "Abbiamo fortemente voluto offrire due giorni dedicati alla lettura per tutti i nostri cittadini", conclude la Capponi.