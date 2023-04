Festival della cinematografia sociale C’è il documentario "Pinocchio"

Il documentario "Pinocchio, una vita vera" scritto e diretto da Silvia Luciani e prodotto dalla Pars onlus è stato selezionato al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale "Tulipani di Seta Nera" a Roma. Il filmato è stato realizzato nel 2020 all’interno del Centro socio educativo "L’Infinito" del Comune di Recanati ed è interpretato dagli ospiti e dagli educatori della struttura, oltre che dagli attori Paolo Magagnini (che interpreta Geppetto) e Stefano Bianchi. Al piccolo centro educativo e riabilitativo di Recanati, Daniele, uno degli ospiti, insieme al suo educatore Marco, sta stilando una lista di cose che lo fa stare bene: il mare, l’atletica, stare insieme alla sua amica Francesca (altra ospite) sono i suoi istanti di felicità. Nel frattempo viene scelto per interpretare il personaggio di Pinocchio per uno spettacolo teatrale messo poi in scena al Teatro Persiani. Nel filmato, quindi, vengono presentati momenti della vita quotidiana al centro e le diverse fasi di progettazione dello spettacolo. Il Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di seta nera" è la rassegna di audiovisivo breve che racconta storie di interesse sociale. La manifestazione si terrà dal 4 al 7 maggio e i lavori che riceveranno il maggior numero di visualizzazioni entro il 30 aprile vinceranno il premio del pubblico del mondo digitale. Quindi non resta che votare e per farlo basta visualizzare "Pinocchio" con un clic e guardarlo fino alla fine. Questo è il link: https:www.tulipanidisetanera.it.