Festival della consulta comunale: si celebra il volontariato sociale

Al via a Recanati il primo Festival della consulta comunale del volontariato sociale. Domenica in piazza Leopardi, dalle 17 alle 20, ci sarà la presentazione delle Associazioni di volontariato in campo sociale. "Una nuova e bella iniziativa per far conoscere alla comunità i preziosi e specifici servizi offerti dai volontari delle associazioni che operano nel sociale – sottolinea il sindaco Antonio Bravi –. La consulta della solidarietà in poco tempo si è dimostrata attiva e capace di fare proposte importanti per la cittadinanza". Nei numerosi gazebo, appositamente allestiti all’interno dell’atrio e nel loggiato comunale, le associazioni presenteranno i loro servizi, offriranno informazioni, e distribuiranno un vademecum che possa aiutare i cittadini a orientarsi in caso di bisogni ed esigenze specifiche. L’evento sarà allietato da animazioni, giochi e dalla musica della scuola di musica moderna recanatese Lizard. "Siamo felici e orgogliosi del risultato ottenuto fino ad oggi – ha detto Antonella Maggini, presidente della consulta della solidarietà – per aver messo in campo iniziative come la passeggiata solidale Svicola Recanati e la festa che vedrà domenica le associazioni di volontariato sociale presentarsi alla comunità con i loro servizi offerti". La Consulta lancia anche un’azione a favore dei bambini di Faenza dove la biblioteca è andata completamente dispersa sott’acqua: chi può porti un libro nuovo o usato da donare.