Festival della famiglia nel vivo. In tanti alla passeggiata inclusiva

Si è aperto ieri il Festival della famiglia con la giornata dedicata ai temi dell’inclusione e della disabilità. In tanti hanno partecipato alla passeggiata inclusiva promossa dal Comune di Macerata in collaborazione con Confartigianato, la Pro loco di Macerata e le associazioni del terzo settore. Durante la passeggiata, una guida turistica, affiancata da un interprete LIS, ha illustrato ai partecipanti le peculiarità dei palazzi storici di Macerata. A seguire, il giro in ruota panoramica per le persone con disabilità e lo spettacolo di burattini. Durante il pomeriggio anche le associazioni che si occupano ogni giorno di disabilità, sono state coinvolte a 360 gradi ricevendo l’attenzione e il riconoscimento di un lavoro essenziale e prezioso. "La Confartigianato non può non sostenere queste iniziative dato che siamo concentrati a promuovere i valori dell’imprenditoria e della famiglia e valorizzare le persone nonché tutta la filiera sociale e di inclusione. Lo sforzo che stiamo facendo è tenere unite queste due dimensioni per far sì che l’impresa, molto spesso gestita dalla famiglia, sia coesa e sana affinché questo si ripercuota positivamente all’interno delle dinamiche imprenditoriali", ha commentato il segretario Giorgio Menichelli. Gli appuntamenti del Festival della Famiglia continueranno oggi all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, alle 16.30, dove si terrà il convegno sul tema della conciliazione famiglia e del lavoro che vedrà la partecipazione di Gaia De Laurentis e gli interventi del presidente del tribunale per i minorenni di Ancona Sergio Cutrona e dello psicologo Paolo Scapellato. Alle 21.15, alla chiesa dell’Immacolata, si terrà il concerto "Totus Tuus" delle corali maceratesi per festeggiare l’anniversario dalla nascita di San Giovanni Paolo II.