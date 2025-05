Festival della famiglia. Spazio di ascolto e confronto sul disagio degli adolescenti

Uno spazio di ascolto e confronto per aiutare i genitori ad affrontare le sfide educative odierne. È il tema al centro del Festival della Famiglia organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Macerata. La serata inaugurale ‘Piccoli gesti, grandi risultati’, moderata dal vicesindaco Francesca D’Alessandro, si è tenuta alla Lube Academy di Treia, con compreso l’intervento in videomessaggio della ministra alla Famiglia, Maria Roccella. Grazie alla partecipazione dei tanti ospiti, sono stati proposti dei focus specifici sugli adolescenti, sul loro disagio riconducibile alla dipendenza dal web o all’isolamento sociale e sulla consapevolezza del ruolo genitoriale.

A riguardo sono intervenuti la pediatra Mirella Staffolani, il dottor Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile, la pedagogista Laura Dario, la psicologa Eleonora Salvucci, il pediatra Enrico Gasparini e la docente dell’Unimc, Alessandra Fermani. Nel videomessaggio, la Ministra ha evidenziato come, nel 2024, l’azione di Governo abbia prodotto 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per la famiglia. Poi sono stati ricordati i provvedimenti adottati dal Governo: risorse per l’assegno unico, bonus strutturale per i nuovi nati, decontribuzione per le madri lavoratrici, congedo parentale con tre mesi all’80% invece che al 30%. E poi ancora l’aver ridisegnato il reddito di cittadinanza sostituendolo con l’assegno di inclusione che vuole combattere la povertà infantile. In crescita sono anche i progetti per la realizzazione di asili nidi, rimborsi per le rette e benefit per le imprese che assumono persone con figli a carico. Altro problema da contrastare è la forte denatalità, promuovendo una cultura della famiglia.