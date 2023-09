Festival della Fotografia a Montefano: Scatti Rivoluzionari sull'Animo Umano

Il Festival di fotografia di Montefano festeggia il suo ottavo compleanno con il tema "Soggetti smarriti". Oltre alle tradizionali mostre diffuse, workshop, il Festival propone anche incontri social, dirette streaming e presentazioni di libri, arricchendo. "Quella 2023 - commenta Denis Curti, direttore artistico - promette di essere un’edizione straordinaria, un connubio unico di creatività, innovazione e bellezza visiva. Non vediamo l’ora di accogliere tutti gli appassionati di fotografia e gli amanti dell’arte per condividere questa esperienza indimenticabile". Domani alle ore 17 è prevista, al teatro La Rondinella, l’assegnazione del riconoscimento alla carriera alla fotografa milanese Paola Mattioli e del Premio Giovane Talento a Ilaria Sagaria, giovane artista sarda. Entrambe le autrici, ognuna secondo il suo personale percorso, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo di un’iconografia antropologicamente intima, capace di trasfigurare la meravigliosa complessità dell’animo umano in scatti dal sapore rivoluzionario. Per il giorno dopo alle ore 10 è previsto il Fotomobil di Fabrizio Centioni in piazza e, a seguire, incontri, workshop e letture al Museo Ghergo. "Anche quest’anno abbiamo con noi una grande artista, Paola Mattioli, che aggiunge lustro ad un evento già importante e che questa Amministrazione è fiera di portare avanti – commenta il sindaco Angela Barbieri -. Il nostro impegno per sostenere gli eventi culturali a Montefano c’è, crediamo fermamente che siano un arricchimento per la nostra cittadina". Con questa edizione è stata avviata anche la collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Macerata, Milano, Roma e L’Aquila che realizzeranno una mostra collettiva.

Antonio Tubaldi