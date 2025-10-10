Festival della Fotografia. Talento e carriera, doppia premiazione

Montefano ha ospitato la decima edizione del suo Festival di Fotografia, un appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, ha saputo trasformare il bellissimo borgo marchigiano in un punto di riferimento per la fotografia d’autore. Questa edizione speciale, curata nella direzione artistica da Still Fotografia Milano (Denis Curti, Alessandro Curti e Alessio Fusi), ha visto una grande affluenza di pubblico e la partecipazione di artisti di rilievo internazionale come Piero Gemelli, Maurizio Galimberti e Paola Mattioli che hanno animato incontri e momenti di confronto dedicati alla fotografia contemporanea.

Il Riconoscimento alla Carriera 2025 è stato conferito a Cristina Ghergo, fotografa di fama internazionale e figlia del maestro Arturo Ghergo, a cui il Festival è dedicato. Applauditissimo il suo biopic realizzato magistralmente da suo marito, il regista Pasquale Pozzessere.

Il Premio New Talent 2025 è andato invece ad Alice Re per il progetto Risonanza, un racconto fotografico realizzato in Giappone e apprezzato per la delicatezza dello sguardo e la sensibilità compositiva.

La cerimonia di premiazione, svoltasi al Teatro La Rondinella, ha visto la presenza del Sindaco Angela Barbieri e di alcuni Assessori del Comune di Montefano che hanno espresso soddisfazione per il successo della manifestazione e per il valore culturale che il Festival rappresenta per l’intera comunità delle Marche.

