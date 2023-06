Festival dell’immaginario Nell’orbita del fumetto con l’astronauta Guidoni

di Lorenzo Fava

Un festival dove il fumetto dialoga con musica, scienza e letteratura. Venerdì, sabato e domenica prossimi arriva la prima edizione di FantaMacerata: un "festival dell’immaginario" ideato dall’associazione Cosmica che porterà in piazza Mazzini disegnatori di fama internazionale. Rivolgendosi a tutte le età, la rassegna si propone come un grande contenitore di appuntamenti, tra mostre, incontri e animazioni. Ad aprirla sarà, venerdì 16 alle ore 18 a palazzo Ricci, l’inaugurazione della personale di Giuseppe Camuncoli, che ospiterà le tavole originali dei disegni realizzati per Star Wars. Sabato si entrerà nel vivo degli appuntamenti: al flash mob del centro danza El Duende, con le coreografie da Mercoledì Addams, seguiranno le mostre nei locali dell’Ircr dei "pistacoppi" maceratesi disegnati dalle matite dei maestri; gli incontri con importanti fumettisti quali Matteo Casali, Maicol&Micro ed Edgardo Colabelli (dalle 17.30), saranno nel ricordo, a 100 anni dalla nascita, di Benito Jacovitti, uno dei maggiori fumettisti italiani del ‘900, che studiò all’Istituto d’arte Cantalamessa. Seguirà, alle 19.30, il talk su un’eccellenza regionale: i sintetizzatori che hanno segnato la musica elettronica, con il Museo del synth marchigiano curato da Paolo Bragaglia e Riccardo Pietroni insieme alle guest star Gary Stewart Hurst e Fabrice Quagliotti. Alle 21, la Cosmic Night: saliranno sul palco scienziati del calibro di Francesco Tombesi, Giovanni Cantatore e il superospite Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a bordo della Stazione spaziale internazionale; a chiudere il sabato sarà il live dei Rockets. Domenica, dalle 17.30, spazio al talk "In Giappone con gli anime", con Massimiliano De Giovanni e Sudario Brando, seguito dal concerto dei The Misfits che proporranno le loro sigle dei cartoni animati. Gran finale poi con la Gothic night: con gli show del quartetto F.a.t.a, Lola Airaghi, Eleonora D’Agostino e Irene Incarico dialogheranno sull’immaginario horror fra Stephen King e Dylan Dog. Sul palco seguirà, con Massimo Scorsone, Fabio Camilletti e Fabrizio Foni, la presentazione di una nuova edizione mondadoriana di H.P. Lovecraft. Sia sabato che domenica a chiudere le serate saranno dei dj set. Grazie al supporto di sponsor come Confartigianato e Alperia, provider di energia green, tutti gli eventi del festival saranno completamente gratuiti. Edilio Venanzoni, di Cosmica Aps, dice: "Consapevoli che l’immaginazione rappresenta un modo di evadere, vorremmo richiamare gente di tutte le età, ponendoci come un festival unico per il target a cui si rivolge". E, riprendendo il titolo del festival, chiude citando Leopardi: "L’immaginazione è il primo fonte della felicità umana; quanto più questa regnerà nell’uomo tanto più l’uomo sarà felice".