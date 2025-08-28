Festival di danza contemporanea. Una settimana di spettacoli

Ha avuto inizio lunedì scorso l’edizione 2025 del D.Off – InArt, manifestazione nata a Matelica dodici anni fa all’interno dell’evento Face Off e divenuta, sotto la direzione artistica del matelicese Roberto Lori, un festival itinerante della danza contemporanea con tappe ad Aradeo nel leccese, a Marano Lagunare, vicino Udine, e a Magliano in Toscana.

A Matelica – da domenica 31 agosto a sabato 6 settembre, grazie alla stretta collaborazione con Comune, pro loco e Amat – ad esibirsi saranno, in 18 spettacoli, le compagnie degli Istanti, Twain, Versilia Danza, Ersilia Danza, Egribianco Danza, Rilaben, Compagnia Naturalis Labour, Borderline Danza, Compagnia Arearea.

Il tutto si aprirà domenica alle 17 con uno spettacolo in piazza Garibaldi, ideato da Simona Bucci e con coreografia di Roberto Lori. Lunedì alle 21.15 al teatro Piermarini si svolgeranno tre importanti performance. Appuntamento suggestivo quello di martedì alle 20 nella residenza settecentesca di Villa Collepere, tra colline e vigneti, con performance sui prati.

Il 3 settembre dalle 18.30 lo spettacolo si sposterà sotto il loggiato degli Ottoni in piazza Mattei; al Piermarini alle 21.15 invece con Leonardo Da Vinci – Anatomie spirituali, estratto di Raphael Bianco, Immisurabile Lua di Sabrina Mazzuoli e Bus Stop di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo.

Il giorno dopo sempre al loggiato degli Ottoni alle 18.30 si esibiranno Camilla Giani e Sabrina Mazzuoli con Esercizi di Apofenia, mentre alle 21.15 al Piermarini ci sarà una vetrina dedicata ai giovani danzatori del territorio.

Venerdì al Piermarini alle 19 andranno in scena En pathos – Sentirsi sentiti, ideato ed eseguito da Valentina Sechi e Luca Tomao. Grande chiusura sabato 6 con tantissimi spettacoli per tutto il centro storico dalle 18 fino a tarda serata.

Matteo Parrini