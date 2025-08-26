Festival in centro. Scattano i divieti

Arriva Onda d’Arte, scattano divieti in centro sull’area interessata dal festival: piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, via Duca degli Abruzzi, viale Matteotti, piazza Ramovecchi, le vie Buozzi, della Vela, Timone, Remo, piazza don Lino Ramini, corso Garibaldi, via Mameli, viale Vittorio Veneto, le vie della Nave, Conchiglia, del Lido, corso Dalmazia, le vie Gorizia, Pola, Cairoli e le strade secondarie che incrociano viale Matteotti.

Le disposizioni entreranno in vigore sabato dalle 21 fino alla 1.30 della notte. Vietata la vendita di bevande in bottiglie o contenitori di vetro o lattina (compreso l’approvvigionamento ai distributori). Una misura varata per evitare problemi di ordine pubblico. Vietato pure bere nei luoghi pubblici bevande in bottiglie di vetro o in contenitori che possono essere utilizzati come oggetti contundenti; non sarà consentito nemmeno portare lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene, bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.

Durante la manifestazione, no alla vendita di superalcolici (escluso il servizio al tavolo di bar e ristoranti). Infine, per evitare interferenze con il festival, gli esercizi commerciali non possono organizzare spettacoli all’aperto, se non autorizzati dal Comune.