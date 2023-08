Festival internazionale del folclore Tanta musica, balli e cucina tipica

Dopo il successo del prologo di Neri Marcorè, con oltre mille spettatori, entra nel vivo ad Apiro il Festival internazionale del folclore "Terranostra", che quest’anno taglia il traguardo del mezzo secolo di vita. Ieri il programma della manifestazione è stato presentato a Macerata dal sindaco Ubaldo Scuppa e dal presidente dell’associazione Urbanitas, Federico Ciattaglia. Ha portato il suo saluto anche il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli.

Era presente inoltre Monia Ciciliani, consigliere comunale con delega alla Cultura. Stasera è prevista la cerimonia ufficiale di apertura: sul palco i gruppi dei vari Paesi per un "assaggio" del proprio folclore. Sono ad Apiro oltre 200 interpreti dell’Asociacion Zorzales de Sula (Honduras), del Ballet Dakar (Senegal), del Folk dance ensamble "Hora-Horita" (Moldova), del Ballet folklorico de la Universidad de Colima (Messico), della "Taumata Whitireia" (Nuova Zelanda) e del Bailey Mountain Cloggers (Stati Uniti). La serata di domani sarà dedicata ai gruppi di Honduras e Stati Uniti; venerdì toccherà a quelli di Moldova e Nuova Zelanda; infine, sabato si esibiranno le compagnie di Senegal e Messico. Tutti gli spettacoli sono ospitati nell’impianto della pista di pattinaggio-calcetto, con inizio alle 21.30. Poi, domenica (dalle 19) sarà la volta della "Festa paesana": appuntamento imperdibile per sentirsi davvero in mezzo al mondo, grazie a musica, balli e cucina tipica dei gruppi ospiti, i quali invaderanno le vie del paese.

Chiuderà la serata il concerto de "I Trillanti" (ore 22.30), formazione laziale di musica popolare. Lunedì 14 altra giornata clou del festival: alle 21.30 andrà in scena il Galà del folclore, uno spettacolo magico dove tutti i gruppi ospiti e l’associazione Urbanitas di Apiro emozioneranno il pubblico con il meglio del proprio repertorio. Infine, a Ferragosto ci sarà la Giornata conclusiva di "Terranostra" con un programma di iniziative che si apre alle 16.30 in piazza Baldini con la messa animata da musiche e canti sacri dei gruppi ospiti; a seguire sfilata lungo le vie del centro e scambio dei doni tra le delegazioni e le autorità cittadine.

Nell’occasione si esibirà il Minigruppo Urbanitas, formato da una trentina di bambini e bambine di Apiro. Poi, alle 22, concerto de "I Giufà", band siciliana che propone sonorità balcaniche con una forte matrice rock. Nelle giornate del 13, 14 e 15 agosto si esibiranno pure gli "Sbandieratori dei Rioni" di Cori.