Festival internazionale del folklore, domani lo spettacolo allo Sferisterio

Archiviata la stagione lirica, la città si apre a un nuovo appuntamento musicale, con la 29esima edizione del Festival internazionale del folklore "Incontro di Cultura popolare", organizzato da Li Pistacoppi – Gruppo folklorico "Città di Macerata", con il Comune. L’appuntamento è per domani alle 21 allo Sferisterio, con uno spettacolo pieno di colori e musiche con gruppi provenienti da Ecuador (Jegal Danza Teatro), Nuova Zelanda (Te Kapa Haka O Ngati Whakaue), Sud Africa (Vusani Isizwe Mawundlu Youth Development Organization) e Sardegna (Associazione Folklorica "Città di Sennori"). Naturalmente si esibiranno anche Li Pistacoppi. Questa sera, l’appuntamento col festival è in piazza della Repubblica a Treia, mentre martedì il tour nei comuni della provincia si concluderà in piazza Giovanni XXIII, a Morrovalle. Per lo spettacolo di domani allo Sferisterio il costo del biglietto di ingresso è di 8 euro (ridotto 5 euro) ed è acquistabile alla biglietteria in piazza Mazzini (info allo 0733.230735) e sul sito www.vivaticket.com.