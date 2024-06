Festival itinerante in dodici Comuni. Un’estate di teatro con Maska Marke

Dal 3 all’11 agosto torna "Maska Marke", il festival teatrale dedicato alla commedia dell’arte. Ben dodici i Comuni coinvolti: sono tutti quelli dell’Unione montana del Potenza, Esino e Musone, ente promotore della rassegna col sostegno della Regione. Ieri, a San Severino, la presentazione del cartellone curato dal direttore artistico Francesco Facciolli. Ha coordinato i lavori Fabio Macedoni per la Compagnia teatrale "Fabiano Valenti" che organizza il festival. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Questo il calendario. Sabato 3 agosto (ore 21.30) al teatro di Treia va in scena "Marco Polo e la principessa" a cura della compagnia Pantakin. Domenica 4 due eventi: alle 18.30 a Poggio San Vicino (Torre del Castello) "Mengone e il mostro della cantina" con la compagnia La Gru; alle 21.30 ad Apiro (Centro sociale anziani) "Viaggio in maschera" con "La Maskara". Lunedì 5: alle 18.30 a Cingoli (piazzale Cipolloni) "Fuga in maschera" con "Aps Tuttinsieme"; alle 21.30 a Castelraimondo (piazza Dante) "E vissero felici e contenti" con "I Burattini" di Daniele Cortesi. Quindi, martedì 6 ancora due spettacoli: alle 18.30 a Esanatoglia (Fonte del Borgo) "Gioppino e Brighella servi malandrini" con "I Burattini" di Daniele Cortesi; poi alle 21.30 a Matelica (cortile municipale) "L’ultima notte" a cura di "Zorba Officine Creative". Ed ancora: mercoledì 7, alle 18.30, a Fiuminata (piazza della Vittoria) va in scena "Battaglia di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica" a cura di "Teatroggi"; alle 21.30 a Sefro (Torre Varano) "Gli abitanti di Arlecchina" con Claudia Contin Arlecchino. Giovedì 8, alle 21.30, a Gagliole (largo Zamparini) arrivano "Le allegre comari di Windsor" grazie al "Teatro Immagine". Poi venerdì 9, al Feronia di San Severino c’è lo spettacolo di mimi "Betun" del "Teatro Strappato" per una serata in collaborazione con l’Unicef. Sabato 10 alle 21.30 a Pioraco (chiostro di San Francesco) lo "Stivalaccio Teatro" presenta "La Mandragola", mentre domenica 11 chiusura a Castelraimondo: alle 18.30 (Museo habitus) "Arlecchino e il capitan Mangiabambini" con la compagnia "Lande del vero" e alle 21.30 "Pulcinella e compagnia bella", sfilata in maschera e gran finale – dal Cassero a piazza Dante – con gli artisti del festival. Dal 9 all’11 è previsto pure un workshop ("Il suono della Commedia") curato dal maestro Massimiliano Dragoni e dedicato alle percussioni del periodo barocco-rinascimentale.