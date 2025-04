"Festival Musica da Camera". Ottava edizione a Montecosaro

Alla chiesa della Anime di Montecosaro, via all’ottava edizione del "Festival Musica da Camera". L’iniziativa, curata dal direttore artistico Lorenzo Perugini, partirà domenica, alle 18, e per l’occasione il cornista Marco Malaigia, insieme con il quartetto d’archi "Concorde", terrà un concerto di solidarietà in favore dell’associazione "Mitocon", con musiche di Cherubini, Punto e Mozart. Il festival proseguirà il 4 maggio, sempre allo stesso orario, con l’esibizione di Miriana Riviello al contrabbasso e Carolina Benedettini al pianoforte. Quindi, il 10 maggio (ore 21) sarà il turno del Duo Granatiero- Pompilio. In particolare, la voce di Veronica Granatiero e la chitarra di Luciano Pompilio daranno vita al concerto "Las lagrimas de amor y popular anime". L’indomani, alle 18, ecco "I Fiati Gloriosi", un’interessante rilettura musicale dell’Orlando furioso con trombe barocche, trombe antiche e percussioni. Infine, il 24 maggio, spazio al Duo Amaj, con il violino di Joseph Arena e il pianoforte di Maria Assunta Munafò. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero. Info e prenotazioni al 328 4681751.