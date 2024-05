Festival per i giovani. "Ora apriamo un dialogo con loro"

Gran lavoro per il settore comunale delle Politiche sociali, autentica fucina di iniziative: in primis per i più giovani, senza però dimenticare la terza età. Il clou di primavera è "Il nostro festival. Sentilo, vivilo, proteggilo!", evento ideato per le giovani generazioni che si terrà sabato 25 maggio. "Parte da qui il progetto che mira ad aprire un dialogo coi ragazzi della nostra città", ha detto l’assessore Elena Lucaroni. Si tratta di una giornata per i giovani con "messaggi di divertimento, di impegno sociale, di crescita - ha aggiunto - affinché i nostri ragazzi possano acquisire consapevolezza di ciò che il mondo può offrirgli senza rischi e pericoli. Siamo convinti che, per aiutarli a crescere, sia necessario parlare la loro lingua". Collabora all’organizzazione dell’evento l’Associazione Glatad, assieme a Multiradio e al Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata. Il programma prevede dalle 9 alle 13, al palasport, un incontro con le terza medie e il biennio delle superiori. Sono previsti la testimonianza di Marco Viadana e gli interventi del Maggiore dei Carabinieri, Giulia Maggi, della pedagogista Rachele Pallotto e del rappresentante di Glatad Team "StammiBene", Federico Bollini. Nel pomeriggio (16-20), in Piazza della Libertà, seguirà la Festa del volontariato con le associazioni del territorio. Ci saranno laboratori, promozione di eventi e interviste ai protagonisti. Infine, serata in piazza con "Il nostro festival party" a cura di Multiradio, con dj set Luca Moretti e Mattia Lancioni, voce di Giusi Minnozzi e Alex Sblendorio. Verranno premiate le classi che hanno ideato titolo e slogan del festival: la 3^A della "Lucatelli" e la 2^B del "Filelfo". L’Associazione Glatad allestirà lo "Spazio salute", prevedendo - fra l’altro - la distribuzione gratuita (e in forma anonima) di etilometri. Sul fronte della terza età, invece, un altro evento giovedì 23, offerto dallo studio Geoteam Associati e Flyengineering. S’intitola "I 5 sensi" ed è ospitato dal ristorante "Le Case" (16-20). Una festa con musica, show cooking condotto dal giornalista Carlo Cambi, intrattenimento e altro ancora. L’iniziativa è promossa da Vania Feliziani e Samuele Crucianelli.

m. g.