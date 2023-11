Festival ’Presente liberale’: "Frasi inaccettabili di Langone: sbagliato il patrocinio del Comune"

"Le frasi pronunciate in più anni da Camillo Langone sono inaccettabili da un punto di vista etico e umano, ma soprattutto incompatibili con il ruolo di una pubblica amministrazione. Patrocinare e contribuire con ben 6mila euro a un manifestazione nel quale è ospite, equivale ad abbracciarne i principi o quantomeno ad aderire o accettare tali affermazioni che, invece, debbono necessariamente essere condannate e dalle quali un Comune deve fermamente distanziarsi". Dura presa di posizione da parte del consigliere Andrea Perticarari (Pd) che ha presentato una mozione per il prossimo Consiglio comunale in cui impegna l’amministrazione a "prendere le distanze dai pensieri e dalle opinioni espresse da Langone perché contrari ai principi della Carta Costituzionale e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo" e a ritirare "il patrocinio e la compartecipazione di 6mila euro alla manifestazione". Al centro del dibattito la presenza del giornalista Camillo Langone all’interno di "Presente liberale", il festival nazionale del libero pensiero promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al Turismo ed eventi del Comune, con la consulenza scientifica della casa editrice Liberilibri. Perticarari nella mozione ripercorre alcune frasi di Langone, tra cui “Mi capita sempre più spesso di trovarmi completamente circondato da stranieri e mi sembra di vivere un incubo“, oppure “Cittadini musulmani, sembra una contraddizione in termini. La considero un’invasione“ o ancora “Donne al vertice? No, sono contrario. Io credo nella disparità e nella differenza. Le donne al vertice lo considero un orrore“. Parole che per il consigliere dimostrano come Langone esprima opinioni che "vanno contro i diritti fondamentali della Costituzione" o comunque abbia sostenuto "principi impossibili da poter essere condivisi o anche solo tollerati da un’amministrazione pubblica".