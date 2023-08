Festival Sudamericana Emozioni e arte online a San Ginesio

Il Festival Sudamericana torna al pubblico con l’undicesima edizione ricca d’arte e trasporto emozionale. Il progetto artistico, nato sul filo ispiratore della cultura del tango nell’agosto del 2013 a San Ginesio, negli anni ha saputo guardare migliorarsi fino a diventare una manifestazione tutta online e via social che propone tanti e interessanti artisti latini-sudamericani e non solo, appartenenti all’universo culturale della poesia, della musica, della danza, del teatro e dell’arte. Grazie all’associazione culturale "San Ginesio" e al Centro di lettura Arturo Piatti, il festival ha visto nel tempo anche di importanti opportunità di gemellaggio. Per l’edizione 2023 i partner sono l’associazione culturale Terra dell’Arte - Museo M.I.D.A.C. (Belforte del Chienti), F.O.R.A.R.T. fe (Macerata, Festival Internacional de poesía En el Lugar de los Escudos (Città del Messico), Rivista La Libélula Vaga - Al Faro Ediciones (Helsingborg - Svezia) e Centro Cultural Tina Modotti (Torino - Buenos Aires - Italia - Argentina). Gli appuntamenti come sempre potranno essere seguiti sulla pagina Facebook del Festival Sudamericana: https:www.facebook.comsudamericanafestival. Ecco gli ospiti di questa edizione: Libercuatro (nella foto) tango ensemble (musica), Quetzalcoatl (musica - teatro - danza), Son du Xango^ (musica), Marizela Ri´os Toledo (poesia), Kyiv Tango Orchestra (musica), Lorenza Baudo - Tango Libre (canto - musica), Yuleisy Cruz Lezcano (poesia), Océano Dúo (musica), Fernando Gabriel Vaschetto (poesia), Mondo Tango Orquesta (musica), Orquesta Tango Norte (musica), Tomás Arencibia (poesia), Tania Pleitez Vela (poesia), Ensueños Tango Orquesta (musica), Sonder Tango Orchestra (musica), Alvaro Torres-Calderón (poesia), Orquesta Típica Di Pasquale (musica), Teatro Abya Yala - Carlos José Castro - VV.AA. (opera di tango animata), Edwin Espinosa e Alexa Yepes (danza), 3T Tango Orchestra (musica), Flirtango Orchestra (musica), Sergio Toledo (arte). L’evento è organizzato dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni. Per ulteriori informazioni: 340 6657356, oppure via mail scrivendo all’indirizzo [email protected].