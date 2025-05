Fiab: "Una ciclabile per raggiungere l’ospedale". La proposta legata al cantiere del pronto soccorso

Lavori in corso per il nuovo padiglione dell’emergenza in ospedale, ma nel progetto nessun tracciato è stato previsto per connettere la struttura a una rete ciclabile.

La Fiab Costa Macerata-Fermo interviene per segnalare che "da anni si evidenzia il problema che l’ospedale di Civitanova è uno dei pochi quasi impossibile da raggiungere a piedi o in bicicletta. E da anni si propone una soluzione tanto semplice quanto funzionale, che potrebbe contestualmente collegare anche la piscina comunale". L’associazione segnala che il cantiere per la nuova ala, un intervento dell’importo di quasi 10 milioni di euro, "è in una posizione strategica per un accesso agevolato salendo dalla piscina e dalla ciclopedonale del Castellaro".

Fiab, sempre molto attenta alla situazione dei percorsi per chi non usa l’auto, torna allora a chiedere al Comune "di intervenire in tal senso nei confronti della Regione e far predisporre tutto quanto necessario affinché si avvii la realizzazione di questa opera, indispensabile per le persone che ogni giorno entrano ed escono dalla piscina e dall’ospedale. Fiab ha anche disegnato il possibile scenario di un percorso ciclabile che dalla pista del Castellaro sale verso la piscina, la supera e poi devia verso la struttura sanitaria".