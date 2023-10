Fiaccole per la pace "Ora le armi tacciano"

"Preghiamo per la pace in un mondo che sembra amare la guerra; perché tacciano le armi e le persone dialoghino, la comprensione vinca sulla vendetta, in particolare modo per il conflitto in Terra Santa". Con queste parole del vescovo Nazzareno Marconi è iniziato il rosario tenuto ieri sera nella cattedrale di San Giovanni, piena in ogni ordine di posti.

Centinaia di fedeli hanno seguito la fiaccolata per le vie del centro storico che è seguita. Una processione con croce, confraternite, autorità, fedeli e centinaia di lumicini bianchi e azzurri. I canti lungo corso della Repubblica, piazza della Libertà, via Gramsci e piazza Oberdan, con le litanie ad inframezzare meditazione e preghiera, hanno risuonato nel silenzio. Una testimonianza per lanciare un messaggio di pace. Per la giornata di oggi Papa Francesco ha chiesto il digiuno, la diocesi maceratese aderisce e chiede a chi vuole di partecipare a questo momento di unione per la pace, "perché Dio illumini con ogni sapienza i governanti".

"Voglio ringraziare per questa testimonianza di fede – ha detto il vescovo chiudendo la processione per le vie del centro, davanti a San Giovanni –, la pace è un dono prezioso. Non giustifico ma capisco chi fatica a pensarla dopo aver vissuto in condizioni poco umane". E cita San Giovanni Paolo II che nel 1993 davanti alla stragi di mafia disse: "Le persone che lucrano sulla guerra si convertano, perché un giorno chi specula sui disastri dovrà renderne conto". Il vescovo ha invitato alla processione tutta la comunità diocesana, senza distinzioni. E diverse centinaia di persone hanno risposto presente.

"L’invito dalla Cei andava seguito. Siamo qui per rispondere con l’urgenza della preghiera a questa devastante situazione in Terra Santa. La conflittualità umana sfocia in questi orrori, abbiamo sentito l’urgenza di rispondere all’invito del cardinal Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che ha fatto un appello pubblico per invitare alla preghiera e al digiuno – dicono i maceratesi Giancarlo Pietrella e Paolo Cesanelli, che hanno partecipato alla fiaccolata per le vie del centro storico –, ci sentiamo interpellati personalmente da questa situazione. Il male che deflagra così potentemente è il male che riguarda tutti noi, va combattuto con preghiera e testimonianza da parte di ciascuno".