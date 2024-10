Fiamme del passato,. Paolo Mieli presenta il suo nuovo libro a Scienze politiche

Sarà Paolo Mieli, giornalista, saggista e tra le voci più autorevoli del panorama culturale italiano, l’ospite d’onore dell’appuntamento inaugurale che segna l’avvio dei corsi del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata. L’incontro offrirà un’occasione per riflettere sui legami tra passato e presente attraverso la presentazione del suo nuovo libro "Fiamme dal passato. Dalle braci del Novecento alle guerre di oggi", in cui l’autore affronta le radici storiche dei conflitti odierni e il loro impatto sulla nostra contemporaneità. L’appuntamento si terrà domani, alle 11 alla Loggia del Grano, e vedrà Mieli dialogare con Angelo Ventrone, direttore del Dipartimento e docente di storia contemporanea. L’incontro si inserisce in un più ampio ciclo di appuntamenti organizzati dal Dipartimento: oggi alle 9, si terrà un convegno dal titolo "Guerre di oggi. Il ruolo di social media, informazione e Intelligenza Artificiale".