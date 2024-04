Fiamme e fumo dal cortile. Danneggiati tre palazzi

Fiamme alte dieci metri si sono sprigionate dal cortile di una palazzina al civico 69 di via Regina Margherita - alle spalle del lungomare centro - dove è andata a fuoco una capannetta usata da un anziano, residente nell’edificio, per i suoi lavoretti e hobby. È stata completamente incenerita dal rogo, scoppiato ieri pomeriggio poco prima delle 16, che ha minacciato le case vicine e dal quale si è innalzata una colonna di fumo denso visibile da altri quartieri. I vigili del fuoco di Civitanova, intervenuti con tre mezzi, davanti a tanta gente scesa in strada hanno contenuto l’incendio utilizzando gli schiumogeni per spegnerlo ed evitare il propagarsi alle altre abitazioni e ai contatori del metano. Bruciati dalle fiamme materiali in legno e plastica e anche i fili dell’elettricità che davano corrente alla via, con un black out durato un’ora prima che il personale dell’Enel potesse lavorare per riportare l’energia elettrica. "È stata colpa di una sigaretta che è rimasta accesa", ha riferito l’anziano a chi gli chiedeva cosa avesse provocato l’incendio, una versione fornita anche ai soccorritori. Impauriti i vicini. "Ero distesa sul divano e ho visto le fiamme altissime oltre i vetri della finestra. È stato uno spavento enorme e ho temuto il peggio perché qui accanto c’è la caldaia" racconta una residente dell’appartamento al piano terra che si trova alle spalle del capanno, oltre un muro non più alto di due metri. Sono tre gli edifici danneggiati, tutti affacciati sul cortile che ospitava la struttura bruciata; principalmente la palazzina al civico 69, intaccata dal fuoco che è arrivato fino al tetto, messo in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno usato l’autoscala per issarsi fin lassù e rimuovere le grondaie pericolanti. Le fiamme hanno anche fatto scoppiare una vetrata del vano scale del palazzo sul retro del capanno, mentre il fumo ha annerito l’ala della palazzina affacciata sul cortile. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di polizia e gli agenti hanno acquisito testimonianze dell’anziano e dei residenti di via Regina Margherita, in particolare quelli degli edifici danneggiati.