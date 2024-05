Fiamme e fumo nel capannone: un intossicato

Rogo nel capannone di una ditta, la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un uomo finisce all’ospedale, allarme tra i residenti. Il rogo è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco dopo mezzogiorno, all’interno di un grosso capannone di 400 metri quadrati, diviso in quattro aree da circa 150 metri quadrati ciascuna, che si trova in via Michelangelo, nella zona industriale di Trodica di Morrovalle. Le fiamme sono divampate all’interno di una azienda che produce materiali elettrici.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno sentito forti esplosioni, poi la colonna di fumo e le fiamme. Una colonna nera di fumo denso si è alzata dal capannone, visibile a diversi chilometri di distanza. In fiamme materiale elettrico, almeno secondo una prima ricostruzione.

A causa del calore, sono state avvertite esplosioni di materiale infiammabile. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 per soccorrere un uomo rimasto intossicato dal fumo, che è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale, due autobotti dal Comando di Macerata, due dal distaccamento di Civitanova e anche l’autoscala. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti per oltre due ore.

La porzione di capannone interessata dal rogo è andata completamente distrutta, con ingenti danni per la ditta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio, sul posto anche i carabinieri. Da chiarire se le fiamme siano divampate fuori dal capannone e abbiano poi raggiunto i locali dove sono bruciati materiali vari.