Fiamme e paura al porto. Va a fuoco imbarcazione

Fiamme e fumo da una imbarcazione ferma ai cantieri navali, allarme in zona porto a Civitanova. Da chiarire la cause del rogo che si è spigionato anche se l’ipotesi è che siano partite da qualche bivacco di chi, di notte, trova riparto per dormire all’interno dei natanti abbandonati.

La segnalazione è arrivata al numero delle emergenze poco prima delle sette del mattino di ieri: una signora ha chiamato le forze dell’ordine, dicendo che vedeva uscire del fumo da una imbarcazione che si trova ai cantieri navali San Giorgio, nell’area operativa del porto, dichiarati falliti diversi anni fa e da tempo in stato di abbandono. È lì che molto spesso chi vive il porto e ci lavora vede continui andirivieni di extracomunitari senza fissa dimora, che dormono e bivaccano all’interno delle imbarcazioni. Ed è da una di queste che ieri è divampato l’incendio.

La colonna di fumo era piuttosto alta. Un attimo dopo la segnalazione, le fiamme hanno avvolto il natante da diporto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, con l’Aps e l’autobotte, e gli agenti del commissariato di polizia che, insieme ai vigili urbani, hanno chiuso il traffico di via Leonardo Da Vinci: il cantiere, infatti, dà proprio sulla strada, di fronte a via Duca degli Abruzzi. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto, guidati dal tenente di vascello Chiara Boncompagni. Le operazioni di spegnimento, a causa del materiale dell’imbarcazione, che è in vetroresina, sono andate avanti per diverse ore. I vigili del fuoco hanno usato prima la schiuma, poi l’acqua.

Una volta terminate le operazioni, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’imbarcazione. Sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere, come lattine e bottiglie, segno che qualcuno aveva molto probabilmente bivaccato all’interno, negli spazi del vano motore e nelle cuccette che si trovano nella parte anteriore del natante.

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per chiarire le cause del rogo e individuare il punto di innesco delle fiamme. Fortunatamente l’incendio, grazie all’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, è rimasto circoscritto all’imbarcazione soltanto, e non ha coinvolto gli altri due natanti che erano fermi di fianco. Le indagini sono in corso.