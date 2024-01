Fiamme e paura in galleria. Atti in mano alla Procura

Sono stati depositati in procura gli atti e i documenti relativi all’incendio divampato il 24 dicembre in una galleria della superstrada Val di Chienti. In quell’incidente, 16 persone erano finite al pronto soccorso, intossicate dal fumo che aveva invaso il tunnel. L’incidente si era verificato alle 16.45. Una Jeep Wrangler, diretta verso Foligno, mentre passava sotto alla galleria Varano, nel tratto che ricade nel territorio di Serravalle, all’improvviso aveva preso fuoco. Il conducente e i due passeggeri si erano fermati ed erano scesi dall’auto, che intanto veniva divorata dalle fiamme. Nel giro di pochi minuti, il tunnel era stato invaso da una nube scura e maleodorante, prodotta dalla combustione delle varie parti della vettura. E si era scatenato il caos: le altre auto erano rimaste intrappolate, qualcuno aveva provato a uscire in retromarcia e c’erano stati dei tamponamenti anche per via della ridottissima visibilità. Ben 16 persone alla fine erano state accompagnate al pronto soccorso dal 118, con i sintomi dell’intossicazione. Sul posto erano accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Dopo aver rimesso in sicurezza il tunnel, sono stati svolti alcuni accertamenti per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Alcuni presenti avrebbero infatti segnalato il mancato funzionamento dei ventilatori e delle colonnine per la richiesta di soccorso. Il materiale raccolto dalla polizia giudiziaria nei giorni scorsi è stato depositato in procura, al sostituto procuratore Rita Barbieri, per valutare se possano esserci eventuali responsabilità. Al momento comunque nessuno dei 16 intossicati ha presentato querela sull’accaduto. Le indagini sono in corso. Nel frattempo, Anas sta lavorando per riaprire la galleria, chiusa dal 24 dicembre in entrambe le direzioni. Tecnici e operai stanno ripristinando gli impianti saltati a causa del fuoco, per poi poter riaprire in sicurezza. Prima di questo, il tunnel dovrà essere rivalutato dai vigili del fuoco, per le regole di sicurezza. La chiusura della galleria Varano impone l’uscita a Serravalle alle numerose auto e ai camion in transito lungo la 77, con code e disagi alla circolazione, dirottata di nuovo sulla vecchia strada di Colfiorito.

Paola Pagnanelli