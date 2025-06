Fiamme gialle in prima linea: "Lotta ai furbetti del Fisco, smascherati 49 evasori totali"

Festa ieri, al teatro comunale di Caldarola, per la cerimonia del 251esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza. Una platea di autorità civili, militari e religiose, ma anche di cittadini. Dal primo gennaio 2024 al 31 maggio 2025 la Gdf di Macerata ha eseguito oltre 3.400 di interventi e circa 840 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari. Il comandante provinciale, colonnello Ferdinando Mazzacuva, ha evidenziato il lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle come "presidio della legalità e del corretto funzionamento del mercato", a tutela dell’imprenditoria sana. "Citerò solo tre dati – ha aggiunto –, tra i tanti, che possono sintetizzare l’impegno profuso dai finanzieri di Macerata nei primi cinque mesi dell’anno: la contestazione di base imponibile lorda sottratta a tassazione pari a circa 140 milioni di euro, superiore a quanto contestato in tutta l’annualità precedente – ha proseguito –. Provvedimenti di sequestro per oltre 80 milioni di euro (anche questo dato superiore a tutta la precedente annualità) e sequestri di marijuana per quasi 200 chili (pari a più del triplo di tutto il 2024). Pensiamo poi al dipendente comunale di Sarnano e Cessapalombo che ha sottratto alle casse comunali circa 200mila euro, oggetto delle indagini della tenenza di Camerino. Quei soldi sono stati restituiti, sono tornati a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Inoltre nell’ultimo anno si è investigato in un contesto di elusione in operazioni di fiscalità internazionale; il contribuente ha aderito ai rilievi versando più di 17 milioni di euro". Le attività ispettive hanno consentito di individuare 49 evasori totali e 365 lavoratori in "nero" o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 83. Sul fronte Pnrr, le Fiamme Gialle hanno eseguito 92 interventi; elevata l’attenzione anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per oltre 124.000 euro. Sono state eseguite 109 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 76 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 23 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 2,6 milioni. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, i reparti hanno eseguito 303 interventi, che hanno portato alla denuncia di 20 persone. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 11 indagini, con provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 970.000 euro. Nel periodo in esame, i reparti hanno sequestrato circa 295 chili di droga, denunciando all’autorità giudiziaria 48 soggetti (10 arresti).

Nel corso della cerimonia, intervallata dalle musiche dell’orchestra Insieme per gli altri, hanno ricevuto un encomio: il tenente colonnello Francesco Mirarchi, il tenente Gianni Ottaviani, il sottotenente Fabrizio Cori Carlitto per il "determinante apporto nell’individuare un sofisticato meccanismo di elusione fiscale"; il luogotenente carica speciale Emanuele Lambertucci e il luogotenente carica speciale Marco Volpe, che hanno accertato fatture per operazioni inesistenti per oltre 67 milioni; il tenente colonnello Giuseppe Perrone, i marescialli Francesco Azzari, Andrea Dottori e Genesio Manetti, l’appuntato Giovanni Vigilante, il finanziere Mariagrazia Grasso per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ("consumo in frode" di circa 346 chili di droga); il capitano Francesco Magliocco e il tenente Christian Giannini per il contrasto alle frodi fiscali nel settore calzaturiero; il luogotenente carica speciale Massimiliano Barletta e il maresciallo capo Pasquale Scialdone per un’indebita fruizione di 850mila euro di finanziamenti pubblici. Infine è stato concesso l’elogio ai tenenti Elia Mascolo e Augusto Soccionovo "per un comportamento e un rendimento costantemente lodevoli ed elevati". Sono saliti sul palco per le premiazioni il vicario del prefetto Emanuele D’Amico, il procuratore capo Giovanni Fabrizio Narbone, il questore Gianpaolo Patruno, l’arcivescovo Francesco Massara, il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini e il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini. "Abbiamo scelto Caldarola per "coprire la provincia" – ha concluso Mazzacuva –, un territorio che ha sofferto con il terremoto". Soddisfatto il sindaco Giuseppe Fabbroni. Hanno prestato giuramento quattro nuovi finanzieri: Eugenio Alba (in forza al gruppo di Macerata), Roberta Ferrara (tenenza di Camerino), Dario Laddomada (Macerata) e Giorgio Rosario Ponticelli (tenenza di Porto Recanati). Infine un riconoscimento ai militari posti in congedo nell’ultimo anno: Roberto Migliori, Vincenzo Grassi, Massimo Sorrentino, Sergio Montesi, Vito Carlo Mancino e Pietro Mastrapasqua.