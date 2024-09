Fiamme in casa, un cane soffocato. L’altro salvato dai vigili del fuoco

Fiamme nella cucina, un vigile del fuoco salva e rianima uno dei due cagnolini che si trovavano nell’abitazione. Niente da fare, purtroppo, per l’altro.

L’incendio è divampato nella mattinata di ieri, poco dopo le 9, in una abitazione al piano terra di una palazzina a tre piani che si trova in via Benigni, a Treia. Le fiamme, secondo quanto è stato ricostruito poi, sono n divampate nella cucina dell’appartamento dove, in quel momento, non c’era la proprietaria ma solo i suoi due cani di taglia media. Le fiamme, innescate con probabilità da un cortocircuito, hanno interessato il divano ma per fortuna, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, sono rimaste circoscritte nella zona della cucina. I pompieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e proprio questo ha fatto sì che l’incendio non si propagasse. Tanto, però, il fumo che ha invaso l’abitazione.

Mentre spegnevano le fiamme e mettevano in sicurezza la zona, i vigili del fuoco hanno portato fuori dall’appartamento i due cani. Per uno, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare. Per quanto riguarda l’altro, invece, un pompiere ha fatto di tutto per salvarlo, facendo sull’animale una vera e propria manovra rianimatoria. Ed è così che il cane, grazie alla prontezza di riflessi dei vigili del fuoco, alla tenacia e alla preparazione del pompiere che ha eseguito la manovra, si è ripreso.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Peer fortuna solo la cucina è stata interessata dal fuoco e dunque alla fine l’abitazione non ha subito danni eccessivi.

Chiara Marinelli