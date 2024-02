Fiamme in una palazzina: famiglia finisce al pronto soccorso

Paura ieri pomeriggio a Tolentino nei dintorni della caserma dei carabinieri.

Un incendio ha reso inagibile il box auto di una palazzina a due piani.

Tre persone sono finite al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per accertamenti dopo aver respirato il fumo sprigionato che ha raggiunto un appartamento al piano superiore intossicando tre persone.

È accaduto intorno alle 16.30 in Traversa delle Cartiere dove sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e Tolentino per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali interessati dall’incendio. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato da alcuni lavori di saldatura che il proprietario stava facendo nell’abitazione. A causa di una scintilla del materiale in polistirolo avrebbe preso fuoco amm’improvviso.

Le tre persone rimaste intossicate in maniera lieve, marito, moglie e figlia sono state assistite dai sanitari e poi trasportate in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Le cause esatte del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Tolentino. Un altro incendio si è sviluppato, sempre ieri pomeriggio verso le 14, in contrada Montignano a Morrovalle (nella foto), interessando un annesso agricolo adibito a rimessaggio di attrezzature e deposito legname.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, con due autobotti, per spegnere le fiamme, bonificare e mettere in sicurezza l’area coinvolta, in tutto circe 50 metri quadrati.