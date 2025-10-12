Fiamme nell’allevamento. Morto un centinaio di piccoli uccelli

Un centinaio di uccelli di specie esotiche e non solo sono morti carbonizzati ieri mattina, in un incendio divampato nell’allevamento realizzato in una abitazione privata.

L’allarme è partito intorno alle 8.30 da contrada Mortolo a Potenza Picena, dove nel parco di una villa è stato allestito uno spazio tutto dedicato alla riproduzione e alla crescita di diverse specie di volatili, anche rare, tra cui pavoni e cigni ma non solo.

Ieri mattina però c’è stato un guasto, probabilmente per un cortocircuito a una delle culle riscaldate dove si fanno crescere i piccoli pennuti, chiamati pulli. Il guasto ha innescato le fiamme, che in breve si sono propagate tra le voliere, gli alberi e le sterpaglie del parco nella villa. I vigili del fuoco di Civitanova sono subito accorsi e hanno spento l’incendio, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente alle aree circostanti. Ma le fiamme in pochi minuti avevano raggiunto tante gabbie, causando la morte di un centinaio di piccoli di varie specie di volatili.

Ora le indagini sono in corso per cercare di chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto. L’incidente ha causato comunque un serio danno, oltre che un dispiacere, all’allevatore, che da tempo si dedica a questa attività legata all’avifauna.

re. ma.